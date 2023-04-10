АФК "Система" в IV квартале нарастила выручку на 18,3% до 254,5 млрд рублей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года выручка АО АФК "Система" составила 254,5 млрд рублей, что на 18,3% превышает показатель аналогичного периода 2021 года, сообщила корпорация.

Скорректированная OIBDA в IV квартале достигла 79,96 млрд рублей - показатель вырос на 16,5% год к году.

Выручка корпорации оказалась в пределах ожиданий рынка. Аналитики (БКС, Газпромбанк, "Синара") прогнозировали выручку АФК в диапазоне от 242,8 до 262,6 млрд рублей. Скорректированная OIBDA оказалась лучше ожиданий - эксперты прогнозировали, что она окажется в диапазоне 64,9-71,6 млрд рублей.

Чистая прибыль в доле АФК "Система" сократилась до 15 млрд рублей - с 22,2 млрд рублей в IV квартале 2021 года.

По итогам 2022 года АФК нарастила выручку до 912,7 млрд рублей - показатель оказался на 18% выше, чем в 2021 году. Скорректированная OIBDA достигла 310,4 млрд рублей, увеличившись год к году на 17,3%.

CAPEX "Системы" по итогам года составил 158,6 млрд рублей. Совокупный объем инвестиций корпцентра АФК - 51,9 млрд рублей.

Чистые финансовые обязательства корпцентра "Системы" на конец отчетного периода составили 245,2 млрд рублей. Общий долг копрцентра составил 255 млрд рублей, увеличившись на 3,7% в IV квартале за счет привлечения банковских кредитов.

Остаток денежных средств корпцентра - 9,8 млрд рублей.