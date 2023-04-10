АФК "Система" готовится продать люксембургский East-West United Bank

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" в течение 2023 года планирует продать люксембургский East-West United Bank (EWUB), говорится в годовом отчете корпорации.

Решение о продаже актива, на 100% принадлежащего АФК, принято в октябре 2022 года.

"Цена сделки будет определена по итогам независимой оценки", - отмечается в материалах корпорации. Информация о потенциальных покупателях банка в отчете не приводится.

Убытки АФК от обесценения этого актива оцениваются в 1,47 млрд рублей.

На 31 декабря 2022 года активы EWUB оцениваются в 10,7 млрд рублей, обязательства - в 4,8 млрд рублей.

EWUB учрежден в 1974 году, АФК вошла в капитал финансовой организации в 2001 году, с 2018 года корпорация является единственным владельцем банка.