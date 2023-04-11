Терминал СПГ в Роттердаме может расшириться с 16 до 20 млрд куб. м в год

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Мощности терминала по приему сжиженного природного газа в Роттердаме Gate LNG могут быть расширены с 16 до 20 млрд кубометров в год, сообщил бункеровочный оператор Vopak, который является участником проекта.

Недавно завершилась процедура изучения спроса (Open Season) на мощности дополнительного, четвертого резервуара в составе терминала. Окончательное инвестиционное решение по этому проекту планируется принять к сентябрю текущего года.

Vopak также сообщил, что намерен купить у национального трубопроводного оператора Gasunie 50% недавно открытого в Эмсхавене плавучего терминала EemsEnergyTerminal BV. Сделку планируется завершить не позднее 1 октября 2023 года. Этот объект работает с 15 сентября 2022 года и имеет мощность регазификации 8 млрд кубометров в год. Партнеры будут изучать возможность дальнейшего увеличения пропускной способности.

Из-за задержки с вводом проекта нового плавучего СПГ-терминала в Гонконге и снижением его коммерческой привлекательности Vopak решил отказаться от покупки 49,99-процентной доли в нем у компании MOL. Тем не менее Vopak отмечает, что по-прежнему будет участвовать в процессе ввода терминала в эксплуатацию и будет продолжать оказывать поддержку в его работе по мере необходимости.

Нидерланды взяли курс на отказ от российского газа, стремясь заменить его поставками СПГ. В мае 2022 года компания GasTerra утратила возможность получать газ у "Газпрома" в связи с отказом от перехода на новую систему расчетов за топливо. Также властям страны приходится принимать решение о необходимости прекращения добычи газа на собственном месторождении Гронинген из-за роста спровоцированной добычей газа сейсмической активности.