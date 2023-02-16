Нидерланды признали неосуществимым один из перспективных проектов СПГ-терминалов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Голландский национальный газотранспортный оператор Gasunie остановил работы по подготовке проекта перспективного терминала по приему сжиженного природного газа в порту Тернёзен провинции Зеландия.

Подготовленное вместе с компанией Vopak ТЭО показало, что строительство нового плавучего приемного терминала в этом порту в краткосрочной перспективе невозможно. Цель по созданию временных приемных мощностей на ограниченный период времени оказалась технически и коммерчески невыполнимой.

Вместо этого, пишет Gasunie, исследуются альтернативные варианты наращивания возможностей импорта СПГ за счет увеличения мощностей существующих терминалов - Gate и EemsEnergyTerminal. На первом обсуждается строительство четвертого резервуара СПГ, на втором - мероприятия по технической оптимизации процессов с целью наращивания пропускной способности сначала до 9 млрд, а затем до 10 млрд куб. м в год.

По данным справочника Eni, в 2021 году потребление газа в Нидерландах составило 35,1 млрд куб. м, из них 13,15 млрд куб. м обеспечили трубопроводные объёмы и СПГ из РФ.

В 2022 году страна приняла решение отказаться от новой формы оплаты российского газа - с обязательной конвертацией уплаченных средств в рубли. Поставки в адрес компании GasTerra B.V. прекратились в мае.