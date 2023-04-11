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Berkshire Уоррена Баффета увеличила доли в ведущих японских конгломератах

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway увеличила доли в пяти крупнейших торговых компаниях Японии и рассматривает возможность инвестиций в другие фирмы страны, сообщает Nikkei.

Berkshire теперь владеет примерно 7,4% в Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Sumitomo Corp., Itochu Corp. и Marubeni Corp.. В 2020 году компания Баффета приобрела примерно по 5% в этих фирмах.

Эти пять компаний - диверсифицированные конгломераты с долями в различных бизнесах, включая ритейл, энергетику и горнодобывающую отрасль.

Баффет, которому исполнилось 92 года, сейчас находится в Японии, где проводит встречи с руководителями местных компаний. Он отметил, что Berkshire в настоящее время не владеет акциями других японских фирм, но не исключил возможность таких инвестиций в будущем.

Слова Баффета могут "подтолкнуть иностранных инвесторов к вложению средств в японские акции, особенно в "акции стоимости", - сказал старший стратег T&D Asset Management Хироси Намиока.

Цена акций Marubeni по итогам торгов во вторник подскочила на 4,6%, Sumitomo - на 3,2%, Itochu - на 3%, Mitsui & Co. - на 2,7%, Mitsubishi - на 2,1%.

Berkshire Hathaway Mitsubishi Mitsui Япония Itochu Sumitomo Group Уоррен Баффет
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