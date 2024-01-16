Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Berkshire Hathaway наращивает доли в 5 крупнейших торговых компаниях Японии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжает наращивать доли в пяти крупнейших торговых компаниях Японии - Sumitomo, Mitsubishi, Mitsui, Itochu и Marubeni, заявил изданию Barron's на полях форума в Давосе глава Sumitomo Масаюки Хиодо.

В июне 2023 года Berkshire сообщила, что увеличила доли в каждой из этих пяти компаний с 5% в августе 2020 года в среднем до более чем 8,5%.

Тогда Berkshire также заявила, что может дополнительно увеличить доли при подходящей цене, но Баффет пообещал, что она не купит свыше 9,9% в любой из пяти указанных компаний до обращения за одобрением в их советы директоров. По словам Хиодо, этот момент может скоро настать.

"По той информации, которая у меня есть, происходит наращивание долей во всех пяти компаниях, не только в Sumitomo, - заявил Хиодо. - Его (Баффета - ИФ) доля растет каждый день".

По оценкам Barron's, на июнь прошлого года общая стоимость долей Berkshire в пяти упомянутых японских компаниях составляла около $20 млрд. С момента их покупки Berkshire в 2020 году акции этих компаний подорожали более чем вдвое. Издание называет их одними из самых удачных инвестиций Баффета за последние годы.

У Berkshire нет других вложений в публичные японские компании.

Berkshire Hathaway Mitsubishi Mitsui Marubeni Sumitomo Масаюки Хиодо Уоррен Баффет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $78,91 за баррель

Владельцы 35% аэропорта Хитроу планируют продать свои доли

Владельцы 35% аэропорта Хитроу планируют продать свои доли
Операция США и союзников против хуситов

Bloomberg сообщил, что Катар и Россия избегают Суэцкого канала при поставках СПГ

Bloomberg сообщил, что Катар и Россия избегают Суэцкого канала при поставках СПГ

С февраля материнский капитал превысит 630 тысяч рублей на первого ребенка

TCS Group перерегистрируется в САР на острове Русский

Генпрокуратура попросила суд взыскать активы "Рольфа" в пользу государства

С февраля больше 40 мер поддержки россиян будут проиндексированы на 7,4%

С февраля больше 40 мер поддержки россиян будут проиндексированы на 7,4%

Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию группы с Кипра в Россию

Источники допускают запрет экспорта бензина из России после инцидента на НОРСИ

Источники допускают запрет экспорта бензина из России после инцидента на НОРСИ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });