Berkshire Hathaway наращивает доли в 5 крупнейших торговых компаниях Японии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжает наращивать доли в пяти крупнейших торговых компаниях Японии - Sumitomo, Mitsubishi, Mitsui, Itochu и Marubeni, заявил изданию Barron's на полях форума в Давосе глава Sumitomo Масаюки Хиодо.

В июне 2023 года Berkshire сообщила, что увеличила доли в каждой из этих пяти компаний с 5% в августе 2020 года в среднем до более чем 8,5%.

Тогда Berkshire также заявила, что может дополнительно увеличить доли при подходящей цене, но Баффет пообещал, что она не купит свыше 9,9% в любой из пяти указанных компаний до обращения за одобрением в их советы директоров. По словам Хиодо, этот момент может скоро настать.

"По той информации, которая у меня есть, происходит наращивание долей во всех пяти компаниях, не только в Sumitomo, - заявил Хиодо. - Его (Баффета - ИФ) доля растет каждый день".

По оценкам Barron's, на июнь прошлого года общая стоимость долей Berkshire в пяти упомянутых японских компаниях составляла около $20 млрд. С момента их покупки Berkshire в 2020 году акции этих компаний подорожали более чем вдвое. Издание называет их одними из самых удачных инвестиций Баффета за последние годы.

У Berkshire нет других вложений в публичные японские компании.