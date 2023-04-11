"Сибирская генерирующая компания" приобрела Новомосковскую ГРЭС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Сибирская генерирующая компания" (СГК, входит в СУЭК) приобрело Новомосковскую ГРЭС (Тульская область), в июле завершится ее интеграция в компанию. Об этом сообщил гендиректор СУЭК и СГК Максим Басов в ходе общения с сотрудниками энергокомпании во вторник.

"Станция досталась нам в сложном состоянии, мы приняли уже все решения относительно выделения средств, сейчас ведется проектирование. Как только проектирование будет закончено, начнутся строительные работы", - сказал Басов, не уточняя, какой объем средств выделен и что конкретно будет строиться.

Он отметил, что к Новомосковской ГРЭС "будут применены все подходы СГК", "полная стандартизация произойдет в июле".

Как сообщалось, осенью 2022 года новомосковский "Азот" "ЕвроХима" приобрел Новомосковскую ГРЭС у "Квадры".

Установленная электрическая мощность Новомосковской ГРЭС составляет 233,7 МВт, тепловая – 302,4 Гкал/ч. Станция являлась производственным подразделением филиала "Центральная генерация" ПАО "Квадра". В 2017 и 2018 гг., как сообщалось, движимое и недвижимое имущество этой и других станций "Квадры" передавалось Газпромбанку и Сбербанку в обеспечение кредитов.

СГК – энергетическая компания, осуществляет деятельность на территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областей, Хакасии и Тувы. СГК принадлежат 5 ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью 16 ГВт и тепловой мощностью 26 тыс. Гкал/ч, а также тепловые сети общей протяженностью 10 тыс. км, ремонтные и сервисные компании. СГК является крупнейшим производителем тепловой энергии за Уралом и вырабатывает четверть электроэнергии энергосистемы Сибири.