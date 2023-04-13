В СУЭК разъяснили, что СГК не покупала Новомосковскую ГРЭС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Компетенции "Сибирской генерирующей компании" (СГК, входит в СУЭК) используются при разработке проекта модернизации Новомосковской ГРЭС, но ни СГК, ни СУЭК не приобретали станцию, сообщила в четверг пресс-служба СУЭК.

В компании заявили, что в 2022 году НАК "Азот" (входит в "Еврохим") приобрела Новомосковскую ГРЭС и остается владельцем станции в настоящее время.

11 апреля новости о СГУ и Новомосковской ГРЭС стали появляться по следам заявлений гендиректора СУЭК и СГК Максима Басова.

"Я очень рад, что Новомосковская ГРЭС присоединилась к нашей счастливой, веселой семье СГК. Станция досталась нам в сложном состоянии. Мы приняли все решения относительно выделения средств. Сейчас ведется проектирование. Как только проектирование будет закончено, начнутся строительные работы", - в частности, сказал Басов, общаясь с сотрудниками СГК.

Осенью 2022 года "Азот" приобрел Новомосковскую ГРЭС у "Квадры". Мощность Новомосковской ГРЭС составляет 233,7 МВт, тепловая - 302,4 Гкал/ч.

СГК - энергетическая компания, осуществляет деятельность на территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областей, Хакасии и Тувы. СГК является крупнейшим производителем тепловой энергии за Уралом и вырабатывает четверть электроэнергии энергосистемы Сибири.