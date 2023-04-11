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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Путин заявил, что нефтегазовые доходы к концу II квартала увеличатся на фоне роста цен

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ к концу второго квартала может начать пополняться дополнительными нефтегазовыми доходами в связи с ростом мировых цен на нефть, полагает президент РФ Владимир Путин.

"Ожидается, что к концу второго квартала на фоне роста нефтяных цен ситуация изменится, в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы", - сказал он, выступая на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что за первый квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет страны превысили 13 трлн рублей. "Это соответствует прошлогодним показателям, но в целом динамика хорошая", - сказал он.

"Ненефтегазовые поступления увеличились, примерно на 14%, или на 1,4 трлн рублей, а нефтегазовые сократились немного, примерно на 1,3 трлн рублей, что прежде всего связано с высокой базой и особенностями ценовой конъюнктуры на глобальных рынках в прошлом году", - сказал Путин.

Владимир Путин нефть
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