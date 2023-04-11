Рубль умеренно подешевел на фоне словесных интервенций от властей РФ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань укрепились на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль лишь умеренно подешевел к бивалютной корзине на фоне новых словесных интервенций от представителей правительства РФ.

Курс доллара составил 81,97 руб. в 19:00, что на 35,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,58 руб., подорожав на 73 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 52,24 копейки - до 85,39 рубля. Курс китайского юаня вырос на 6 копеек - до 11,91 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к основным валютам во вторник, однако сумел сократить потери благодаря новым словесным интервенциям со стороны представителей российских властей, поддержавших его курс. Во вторник ситуация на валютном рынке обсуждалась на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина, участие в нем, в частности, приняли глава Банка России Эльвира Набиуллина и министр финансов РФ Антон Силуанов.

Федеральный бюджет РФ к концу второго квартала может начать пополняться дополнительными нефтегазовыми доходами в связи с ростом мировых цен на нефть, полагает президент РФ Владимир Путин. "Ожидается, что к концу второго квартала на фоне роста нефтяных цен ситуация изменится, в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы", - сказал он, выступая на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что за первый квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет страны превысили 13 трлн рублей, что "соответствует прошлогодним показателям". "Ненефтегазовые поступления увеличились, примерно на 14%, или на 1,4 трлн рублей, а нефтегазовые сократились немного, примерно на 1,3 трлн рублей, что прежде всего связано с высокой базой и особенностями ценовой конъюнктуры на глобальных рынках в прошлом году", - сказал Путин.

Президент РФ предложил правительству вместе с ЦБ РФ оценить работу сохраняющихся ограничений на движение капитала, их влияние на российскую экономику.

"Во втором квартале прошлого года Банк России и правительство ввели ограничения на вывоз капитала, и это позволило снизить угрозы для нашей финансовой системы, обеспечить ее стабильность, а затем, исходя из объективной картины, некоторые ограничения были сняты или ослаблены", - сообщил президент на совещании по экономическим вопросам.

"Я предлагаю сегодня вместе с коллегами из Центрального банка оценить, как работают эти решения, какое влияние они оказывают на нашу экономику", - отметил Путин.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом квартале 2023 года, по предварительной оценке, снизилось в 3,8 раза - до $18,6 млрд по сравнению с $68,8 млрд в первом квартале 2022 года, сообщается в материалах на сайте ЦБ РФ.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в первом квартале 2023 года сократилось в 2,9 раза - до $29,0 млрд по сравнению с $83,0 млрд за аналогичный период 2022 года.

Отрицательное сальдо внешней торговли услугами в первом квартале 2023 года составило $4,9 млрд, что на 36% больше показателя первого квартала 2022 года (-$3,6 млрд).

Компании-экспортеры, обеспечив себя рублями для приходившихся на конец марта налоговых выплат, после этого снизили реализацию валюты, повлияв тем самым на курс рубля.

"Продажи валюты экспортерами ускорились в конце месяца (марта - ИФ) на фоне налогового периода. Тем не менее, после завершения налогового периода произошло временное сокращение продаж валютной выручки экспортерами, что привело к ускорению ослабления рубля в начале апреля", - говорится в докладе ЦБ РФ "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном в понедельник вечером уже после закрытия торгов на валютном рынке Московской биржи.

В марте объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами относительно февраля вырос на $3,8 млрд - до $11,61 млрд.

Рубль в истекшем месяце несколько ослаб к основным иностранным валютам (к доллару - на 3,5%), однако темпы этого процесса замедлились (в феврале ослабление составило 7,4%). При этом на валютном рынке не наблюдалось значительной волатильности, отмечает Центробанк.

Системно значимые кредитные организации (СЗКО), как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров, в марте увеличили продажу валюты на рынке до 563 млрд рублей с 496 млрд рублей в феврале, также говорится в обзоре рисков финансовых рынков.

Физические лица в марте увеличили нетто-покупки валюты на биржевом рынке и через крупнейшие банки до 121,8 млрд рублей (в феврале - 72,6 млрд рублей). ЦБ отмечает рост покупки юаней населением (в отличие от предыдущих месяцев). Так, в марте граждане купили юани на 41,9 млрд рублей против покупок на 11,6 млрд рублей в феврале. Покупки юаней физлицами в марте осуществлялись преимущественно через крупнейшие банки (33,2 млрд рублей), а также на бирже (8,7 млрд рублей).

Население в марте приобрело доллары и евро на общую сумму 79,9 млрд рублей против 61 млрд рублей в феврале. Часть валюты физлица приобрели для дальнейшего перевода денежных средств на иностранные счета.

Комментарии экспертов

"Российская валюта после незначительного роста в конце прошлой недели снова снижается по отношению к ключевым мировым валютам, в частности, рубль во вторник превысил отметку 82 по отношению к доллару США. Российский регулятор в начале недели обозначил ключевую причину снижения рубля - снижение экспортной выручки в начале 2023 года. При этом в Банке России отметили, что точка минимума таких поступлений скоро будет пройдена и "ситуация выровняется". В дополнение к этому, вероятно, ослаблению рубля способствует продажа активов иностранными компаниями в России, которым было разрешено вывести полученные средства, например, Shell (95 млрд рублей за долю в проекте "Сахалин-2"). В свою очередь, вероятно, восстановление цен на нефть будет оказывать поддержку рублю в краткосрочной перспективе, а котировки рубля к доллару США будут находиться в диапазоне 79,5-83,5 в ближайшей перспективе", - сказал "Интерфаксу" старший аналитик УК "Первая" Владислав Данилов.

"Рубль с открытия дешевеет, ускорив негативную динамику в начале основной сессии. Правда, затем российская валюта резко укрепилась, отыграв заметную часть ощутимых потерь, но пока развить восстановление не удается. Внешний фон был достаточно благоприятным, но еще в начале основной российской сессии стал ухудшаться. Особое беспокойство вызывает слабость нефти, которая не смогла развить успех мощного рывка вверх, вызванного на старте прошлой недели неожиданным решением ОПЕК+ существенно сократить добычу. Затем последовали неудачные попытки ускорения роста, но после длительной консолидации нефтяные котировки сегодня обновили недельный минимум. Учитывая относительно большой объем российского импорта и недостаточный на его фоне уровень экспортной выручки, ухудшение конъюнктуры сырьевого рынка может привести к еще одной волне ослабления рубля", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть

Цены на нефть вновь перешли к росту в ходе довольно волатильных торгов во вторник.

Поддержку рынку оказывает ослабление доллара США. Позитивным фактором для нефтяного рынка в четверг стало снижение курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести ключевых мировых валют, теряет в ходе торгов порядка 0,4%. Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 во вторник составляет $85,4 баррель, что на 1,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 2,06%, до $81,38 за баррель.

Во вторник трейдеры ждут публикации ежемесячного прогноза по нефтяному сектору Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Кроме того, на этой неделе собственные прогнозы обнародуют Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК.

Спекулятивные игроки делают ставку на подъем нефтяного рынка. Их чистая длинная позиция по нефти Brent на прошлой неделе увеличились более чем на 73 тыс. контрактов, свидетельствуют данные ICE Futures Europe. Более резкий рост данного показателя за неделю был зафиксирован лишь однажды - в конце 2016 года, отмечает агентство Bloomberg.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 апреля на 43,58 копейки, до 82,1799 руб., и увеличил курс евро на 55,34 копейки, до 89,7271 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник увеличился на 43,02 копейки по отношению к понедельнику и составил 82,1369 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 43,74 копейки и составил 82,1395 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 406,811 млн, из которых $393,899 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 012,912 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся относительно прошлого четверга на 1,3845 рубля, до 89,6906 руб.. Торги по евро расчетами "сегодня" не проводились в предыдущую пятницу и в понедельник на Московской бирже из-за выходного дня в западных странах. Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы были закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился относительно понедельника на 67,82 копейки, до 89,7011 руб. Объем торгов евро составил EUR417,059 млн, из которых EUR144,64 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR272,419 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 11 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 605,4 млрд рублей (при лимите 2,7 трлн рублей и спросе 2 трлн 605,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 7 апреля, банки разместили 2 трлн 772,9 млрд рублей (при лимите 3,89 трлн рублей и спросе 2 трлн 772,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,48% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 925,5 млрд рублей (при лимите 1,56 трлн рублей) в среднем по ставке 7,38% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 7 б.п. - до 7,69% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно понедельника, оставшись на отметках 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.