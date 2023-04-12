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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

МВФ снизил прогноз роста ВВП Казахстана на 2023 год до 4,3%

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз экономического роста Казахстана в 2023 году до 4,3% с ожидавшихся ранее 4,4%. Такая оценка приводится в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook), опубликованном фондом во вторник.

В 2024 году, по прогнозу МВФ, экономический рост Казахстана ускорится до 4,9%, а в 2028 году - до 2,8%.

При этом, по прогнозам МВФ, инфляция в стране по итогам 2023 года составит 14,8% в 2023 году (прогноз в октябре 2022 года - 11,3%). По итогам 2024 года и 2028 года инфляция в республике ожидается на уровне 8,5% и 4,7% соответственно.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса республики на 2023 год прогнозируется на уровне 1,9% ВВП, на 2024 год - 2% ВВП, на 2028 год - 3,1% ВВП.

Как сообщалось ранее, экономика Казахстана по итогам 2022 года выросла на 3,1%. Вместе с тем, президент Казахстана поставил задачу довести рост экономики Казахстана в 2023 году до уровня не менее 4%.

Инфляция в стране в 2022 году составила 20,3%.

Казахстан МВФ
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