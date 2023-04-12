Аналитик Wells Fargo спрогнозировал снижение S&P 500 на 10% и восстановление к концу года

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 потеряет 10% в ближайшие 3-6 месяцев, ожидает глава отдела стратегий на рынке акций Wells Fargo Кристофер Харви, чье мнение приводит Bloomberg.

По прогнозам Харви, в результате коррекции S&P 500 будет торговаться у 3700 пунктов, недалеко от минимумов ноября прошлого года. К концу 2023 года индикатор достигнет 4200 пунктов, по-прежнему ожидает банк. По итогам торгов во вторник индекс опустился на 0,17 пункта, до 4108,94 пункта.

"С нашей точки зрения, котировки будут снижаться из-за ухудшения экономической конъюнктуры, связанного с агрессивной денежно-кредитной политикой, потенциальными проблемами с капиталом/ликвидностью в результате банковского кризиса и усилением роли кредитных средств в поддержании потребительских расходов", - отметили Харви и его коллеги в сообщении для клиентов.

"Экономическая апатия", ожидавшаяся банком до мартовского краха Silicon Valley Bank, начинает трансформироваться в рецессию, заявил Харви. По его словам, экономический спад может наступить во втором полугодии 2023 года.

С начала года S&P 500 вырос на 7%. Wells Fargo связывает это со снижением доходности US Treasuries и ожиданиями смены курса Федеральной резервной системы США в отношении процентных ставок, которые, однако, могут не оправдаться.