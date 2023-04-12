Оборот "М.Видео-Эльдорадо" в 2022 году снизился на 14% из-за волатильности на рынке

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - GMV (оборот) группы "М.Видео-Эльдорадо" по итогам 2022 года снизился на 14%, до 489 млрд рублей, говорится в презентации для инвесторов к предстоящему размещению облигаций.

Снижение показателя объясняется высокой волатильностью на рынке бытовой техники и электроники.

Из презентации следует, что структура продаж по итогам 2022 года (не включает первый квартал прошлого года) на 68% относилась к новым поставщикам или к тем, кто сохранил деятельность на территории России, в то время как в 2021 году эта доля составляла 48%. 32% - это продажи тех, кто приостановил работу в стране или существенно сократил поставки (52% в структуре продаж 2021 года).

В пресс-релизе группы, посвященном планируемому выпуску облигаций, говорится, что в 2022 году маржинальность по скорректированной EBITDA составила "чуть меньше 4%" (в 2021 году - 3,7%). Показатель скорр. EBITDA в сообщении не приводится.

"В первые месяцы 2023 года рынок бытовой техники и электроники в России демонстрирует постепенное восстановление покупательской активности. В феврале и марте, в период праздничного спроса, мы смогли предоставить своим покупателям широкий выбор электроники по привлекательным ценам, доля импорта в этот период достигла пиковых значений в 37% от общего объема продаж. В апреле продажи вернулись к положительной динамике относительно прошлого года", - сказал через пресс-службу главный исполнительный директор группы Сергей Ли.

Чистый долг и торговый оборотный капитал "М.Видео-Эльдорадо" за год снизился на 35% и составил менее 65 млрд рублей.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в России. Акции компании обращаются на "Московской бирже". Группа управляет сетью из более чем 1,2 тысячи магазинов.