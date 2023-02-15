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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Ритейлер Wildberries в 2022 году увеличил оборот на 98%, до 1,67 трлн рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году онлайн-ритейлер Wildberries увеличил оборот от продаж товаров и услуг на 98%, до 1,67 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

В 2022 году покупатели приобрели через онлайн-ритейлера 1,9 млрд товаров, что на 81% больше, чем в 2021 году. В денежном выражении продажи товаров составили 1,4 трлн рублей.

Общее число заказов выросло на 88% по отношению к 2021 году - до 1,5 млрд.

По итогам IV квартала 2022 года GMV увеличился в 2 раза, достигнув 619,5 млрд рублей. Продажи товаров составили 526,7 млрд рублей.

В 2022 году наибольшие объемы продаж отмечены в категориях fashion (одежда, обувь, аксессуары), FMCG (продукты, товары для новорожденных, хозяйственные средства), продукции для благоустройства дома и дачи, детских товаров, бытовой техники и электроники.

По итогам прошлого года компания инвестировала в строительство логистических центров 28,3 млрд рублей.

Совокупная площадь всей логистической инфраструктуры Wildberries превысила 2,7 млн кв.м. В частности, компания запустила 2 млн кв.м. новых складских мощностей в таких регионах, как Тульская, Ленинградская, Астраханская, Пермская области, Краснодарский и Ставропольский края и других.

"В процессе строительства находятся еще около 850 тысяч кв.м. площадей складских объектов в различных регионах страны", - сообщает Wildberries.

Wildberries
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