USM намерен оспорить включение в санкционный список Великобритании

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Холдинг USM Алишера Усманова намерен оспорить санкции Великобритании, считая их необоснованными.

Ранее в среду Великобритания в очередной раз расширила свой санкционный список. В него, в частности, включены USM Holdings Limited (в списке указано как это наименование, так и российское юрлицо - ООО "Холдинговая компания ЮЭСЭМ"), и еще две компании, связанные, согласно документу, с Алишером Усмановым - Curzon Square Ltd и Hanley Ltd.

"Считаем санкции Великобритании против холдинга USM и его акционеров несправедливыми и необоснованными. Мы намерены оспаривать данные ограничения как незаконные", - говорится в заявлении холдинга для СМИ.

USM также отмечает, что Алишер Усманов давно не занимается предпринимательской деятельностью, владеет в холдинге долей менее 50% и не участвует в его управлении.