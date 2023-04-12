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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Британия ввела санкции против холдинга USM, членов семей Евтушенкова и Керимова

Британия ввела санкции против холдинга USM, членов семей Евтушенкова и Керимова
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Великобритания в очередной раз расширила свой санкционный список, пополнив его, в частности, членами семей нескольких крупных российских бизнесменов.

Так, под санкции подпали дети Владимира Евтушенкова - Феликс и Татьяна (у нее есть гражданство Великобритании), а также супруга основателя "Системы" Наталья Евтушенкова (согласно документу, она входит в советы директоров МТС-банка и люксембургского банка АФК - East-West United Bank), дочь сенатора Сулеймана Керимова Гульнара, дочь депутата Госдумы Андрея Скоча Варвара и его отец Владимир.

Также в санкционный список включены USM Holdings Limited (в списке указано как это наименование, так и российское юрлицо - ООО "Холдинговая компания ЮЭСЭМ"), и еще две компании, связанные, согласно документу, с Алишером Усмановым - Curzon Square Ltd, Hanley Ltd. Как связанная с Романом Абрамовичем в список попала Meritservus HC Ltd.

Наконец, под британскими санкциями теперь находятся два известных на российском рынке кипрских корпоративных юриста - Христодулос Вассилиадес (за оказание услуг Усманову, также упомянута должность директора в Sberbank Investments Limited) и Деметрис Иоаннидес (оказание услуг Абрамовичу).

USM Holdings Великобритания Владимир Евтушенков Сулейман Керимов
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