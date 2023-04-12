Ozon завершил реорганизацию банков

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Ozon завершил реогранизацию своих банков – "Еком банка" и "Озон банка", объединенная финансовая организация продолжит работу на базе универсальной лицензии под брендом "Ozon банк".

В пресс-релизе Ozon напоминает, что процесс реорганизации был запущен в сентябре 2022 года, при этом компания развивает собственную финансовую инфраструктуру на протяжении двух лет.

"Наличие универсальной банковской лицензии в сочетании с узнаваемым брендом маркетплейса позволит нам продолжить развитие востребованных бизнесом и покупателями финансовых сервисов. Завершение реорганизации никак не влияет на операции наших клиентов: все условия взаимодействия для физических и юридических лиц остаются прежними", - говорится в сообщении Ozon.

Весной 2021 года Ozon стал собственником Оней банка (впоследствии переименован в "Ozon банк"). Актив был приобретен у Совкомбанка. Из-за якобы аффилированности Ozon банка с Совкомбанком в феврале 2022 года OFAC ввел санкции против актива – Ozon удалось опротестовать это решение, санкции были сняты чуть более чем через месяц.

Тем не менее, за это время Ozon успел зарегистрировать новую банковскую "дочку" – "Еком банк" – с универсальной лицензией ЦБ на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.

В сентябре Ozon принял решение объединить свои банковские активы; сообщалось, что из-за наличия универсальной лицензии именно "Еком банк" станет правопреемником всех прав и обязанностей "Озон банка", работавшего на базовой лицензии.

В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее объединение банков.

Особый режим согласования сделок с акциями дочерних банков Ozon действует с октября 2022 года. Тогда "Еком банк" и "Озон банк" попали в перечень российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы, если не получено спецразрешение президента на такие операции. Главным образом в этом списке – "дочки" банков из недружественных стран, но есть и структуры российских компаний сектора IT и e-commerce, в чьих схемах владения задействованы зарубежные холдинговые компании (это "Яндекс", VK и Ozon).