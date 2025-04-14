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Озон банк запустил платежный сервис Ozon Pay

Озон банк запустил платежный сервис Ozon Pay
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Озон банк ("дочка" Ozon) запустил собственный платежный сервис Ozon Pay, говорится в сообщении Ozon.

Сервис позволяет принимать онлайн-платежи на сайте, в интернет-магазине, приложении и социальных сетях с любых карт российских банков или через Систему быстрых платежей (СБП). Как говорится в сообщении, 57 млн активных покупателей Ozon, которые сохранили данные карты на маркетплейсе, смогут проводить оплату у партнеров в "один клик", без дополнительного ввода своих банковских реквизитов.

Предприниматели могут подключить интернет-эквайринг с фиксированной ставкой 2,2% вне зависимости от оборота бизнеса.

"Это первая часть Ozon Pay, мы планируем добавлять в сервис больше опций, используя все полезные для предпринимателя технологии и возможности маркетплейса. В этом году мы также планируем представить торговый эквайринг для офлайн-оплаты", - заявил руководитель транзакционного бизнеса юридических лиц Озон банка Дмитрий Маркосьянц, его слова приведены в сообщении.

Озон банк развивает финансовые и платежные сервисы для более чем 30 млн активных клиентов. В B2B-направлении банк предлагает факторинговые и кредитные сервисы, расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию, накопительный счет ежедневных выплат и др.

Банк по итогам 2024 года занимает 36-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 263 млрд рублей.

Озон банк Ozon Pay
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