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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Под новые санкции США попали "Металлоинвест", "Мегафон" и другие компании холдинга USM

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - "Металлоинвест", "Мегафон" и другие компании группы Алишера Усманова и его партнеров USM (включая и его российскую холдинговую структуру) включены в американский санкционный список.

Вместе с "Металлоинвестом" в SDN List включены и входящие в его состав производственные единицы (Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, ОЭМК), сообщило подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций - OFAC.

OFAC выдала традиционные в таких случаях лицензии на сворачивание операций с "Металлоинвестом" и "Мегафоном" - на срок до 11 июля 2023 года. В тот же срок необходимо завершить выход из ценных бумаг "Металлоинвеста", приобретенных до даты введения санкций.

Под санкциями оказались и менее крупные структуры USM - "Аккерманн цемент", "ЮЭсЭм Голд", ООО "Федоровское", а также экс-глава USM Иван Стрешинский и его супруга, кипрские корпоративные юристы и их фирмы, оказывавшие профессиональные услуги компаниям группы Усманова и партнеров. В SDN List включен и сын супруги Усманова Ирины Винер - Натан Винер, а также принадлежащие ему компании. Одновременно с Великобританией, также в среду пополнившей санкционный перечень лицами и компаниями, связанными с USM, США включили в SDN List отца и дочь Андрея Скоча - Владимира и Варвару Скоч.

Одновременно OFAC аннулировала прошлогоднюю лицензию, которая выводила из-под действия санкций компании, принадлежащие Усманову на 50% и более, если они прямо не поименованы в SDN List.

Мегафон Металлоинвест OFAC США USM
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