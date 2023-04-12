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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Новые санкции США затронули свыше 120 компаний и физлиц из более чем 20 стран

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Власти США добавили в санкционный список более 120 юридических и физических лиц из более чем 20 стран из-за их связей с действиями России на Украине, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

"Сегодня Госдеп и Минфин вводят санкции против еще более 120 компаний и физлиц из более чем 20 стран и юрисдикций", - указано в заявлении госсекретаря США.

В нем отмечается, что под санкции попали, в частности те, кто "способствуют обходу санкций".

В санкционный список внесен ряд российских юрлиц, в том числе Всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", а также ГБОУ ДО РК "Крымпатриотцентр".

Кроме того, санкции введены против китайской компании HEAD Aerospace Technology, которая, как отметили в Госдепе, "передавала спутниковые снимки мест на Украине компаниям, связанным с "Вагнером" и основателем этой компании Евгением Пригожиным".

Помимо этого, санкции, как сообщалось, введены против компаний группы Алишера Усманова и его партнеров USM (включая и его российскую холдинговую структуру). Среди них - "Металлоинвест", "Мегафон". В Госдепе отметили, что эти ограничительные меры направлены на то, чтобы помешать обходу санкций.

США внесли в санкционный список Международный инвестиционный банк (МИБ). В SND List также были включены глава банка Николай Косов, заместители председателя правления банка Георгий Нугзарович и Имре Ласлоцки.

Под новые санкции США попали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и бывший министр транспорта и генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих.

США Энтони Блинкен Госдеп США
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