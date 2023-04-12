США ввели блокирующие санкции против Международного инвестиционного банка

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло Международный инвестиционный банк (МИБ) в санкционный список, говорится в сообщении OFAC.

В SND List также были включены глава банка Николай Косов, заместители председателя правления банка Георгий Нугзарович и Имре Ласлоцки.

МИБ - наднациональная межгосударственная финансовая организация, учреждена в 1970 году странами-членами Совета экономической взаимопомощи. В настоящее время членами банка являются Россия, Венгрия, Болгария, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния. Основное направление его деятельности - кредитование инвестиционных проектов. Штаб-квартира МИБа находится в Будапеште.