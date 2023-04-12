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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Рост рынка акций РФ в среду вслед за миром сдержали санкционные новости из США

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду умеренно подрос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после выхода в США статистики о замедлении инфляции в марте, что сокращает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом; сдерживающим фактором для "быков" выступили санкционные новости из США.

В миреНовые санкции США затронули свыше 120 компаний и физлиц из более чем 20 странЧитать подробнее

Во "втором эшелоне" раллировали бумаги "ВСМПО-Ависма" (+36,7%) на новостях о господдержке космической отрасли, просели акции "Совкомфлота" (-4,7%) после рекомендаций менеджмента по дивидендам за 2022 год.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2538,47 пункта (+0,2%), индекс РТС - 975,46 пункта (+0,2%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 1,3%.

Доллар к 18:50 стоил 81,98 рубля (+0,01 рубля), утром курс поднимался до 82,59 руб./$1.

рынок акций
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