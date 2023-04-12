Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Страны G7 готовятся ввести санкции в отношении части алмазов "АЛРОСА"

Индия ведет переговоры, чтобы этого не допустить, сообщают СМИ

Страны G7 готовятся ввести санкции в отношении части алмазов "АЛРОСА"
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Страны G7, вероятно, введут санкции в отношении алмазов "АЛРОСА" весом в 1 карат, сообщает индийское издание The Economic Times со ссылкой на руководителей местной гранильной отрасли. По данным издания, санкции могут быть введены во время встречи 19-21 мая в Японии в преддверии ювелирной выставки в Лас-Вегасе, которая пройдет в первую неделю июня.

The Economic Times ссылается, в частности, на председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випула Шаха. "Мы слышали из разных источников, что будут новые санкции, и они начнутся с крупных алмазов", - сказал он, уточнив, что не обладает информацией о том, в какой форме будут установлены санкции.

В миреG7 может обязать ювелиров подтверждать нероссийское происхождение алмазовG7 может обязать ювелиров подтверждать нероссийское происхождение алмазовЧитать подробнее

Как только санкции вступят в силу, возникнет неопределенность относительно занятости почти трех миллионов рабочих в Сурате, алмазном центре Индии, где ограняют девять из десяти алмазов в мире, отмечает издание.

Руководители отрасли, которые ведут переговоры с представителями G7, заявили, что этот вопрос надо пересмотреть, принимая во внимание значительное число занятых в сфере огранки алмазного сырья в Индии, сообщил один из участников этого обсуждения.

В настоящее время Индия может свободно экспортировать бриллианты, произведенные из российского алмазного сырья, в США и страны G7, если они претерпевают существенную обработку в индийской отрасли огранки и полировки бриллиантов. При этом также изменяется системный код камня - шестизначный номер, используемый для идентификации товаров в трансграничной торговле.

Предыдущие попытки ЕС ввести санкции в отношении российских алмазов встретили сопротивление со стороны ряда важных участников алмазного рынка, в первую очередь Бельгии. Аргументация состояла в том, что такие санкции ударят по интересам участников важной для этой страны отрасли (в Антверпене расположен один из крупнейших мировых центров торговли алмазами). Также бельгийские чиновники отмечали, что в отсутствие механизма отслеживания транзакции просто переместятся в центры торговли вне ЕС. Для того, чтобы ограничить торговлю российскими алмазами, представители G7 и ЕС обсуждают создание системы глобального отслеживания оборота алмазов.

США в марте прошлого года запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" попала в SDN list. Тем не менее, американские санкции не препятствуют поставкам алмазов в Индию, где производится 95% бриллиантов в мире.

G7 АЛРОСА Индия санкции
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рост рынка акций РФ в среду вслед за миром сдержали санкционные новости из США

США ввели блокирующие санкции против Международного инвестиционного банка

Под новые санкции США попали "Металлоинвест", "Мегафон" и другие компании холдинга USM

США ввели санкции против Хуснуллина, Дитриха и "Русатом Оверсиз"

США ввели санкции против Хуснуллина, Дитриха и "Русатом Оверсиз"

Завод Toyota в Петербурге будет выпускать электрокар "Алмаз-Антея" E-Neva с 2026 года

Завод Toyota в Петербурге будет выпускать электрокар "Алмаз-Антея" E-Neva с 2026 года

Требования "ГАЗа" по иску к VW включают 20,8 млрд рублей упущенной выгоды

Требования "ГАЗа" по иску к VW включают 20,8 млрд рублей упущенной выгоды

Twitter перестал существовать как самостоятельная компания

Twitter перестал существовать как самостоятельная компания

USM намерен оспорить включение в санкционный список Великобритании

ЦБ РФ назвал небольшим отток капитала из страны в 2022 году, оценив его в $1 млрд

ЦБ РФ назвал небольшим отток капитала из страны в 2022 году, оценив его в $1 млрд

Правительство одобрило продажу 27,5% "Сахалинской энергии" "НОВАТЭКу" за 94,8 млрд рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });