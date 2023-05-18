В ЕС не ждут согласования санкций против российских алмазов на саммите G7

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Евросоюзе полагают, что ограничения в отношении российских алмазов вряд ли удастся согласовать на саммите G7 в Японии, пишет Le Figaro.

"Лично мы считаем, что нужно ограничить российский экспорт в этой сфере", - приводит издание слова неназванного европейского чиновника.

Он подтвердил, что эта тема будет обсуждаться на саммите, но назвал маловероятным, что лидеры G7 согласуют такие санкции.

Ранее в мае Axios со ссылкой на источник в Госдепартаменте США писал, что одна из мер в отношении России, которую обсуждают страны G7, - запрет на импорт российских алмазов. По словам собеседника издания, G7 хочет запретить продажу российских алмазов в государствах "семерки", но не в других странах.

Представитель американского Минфина напомнил Axios, что действующий в США запрет на ввоз российских алмазов не включает в себя те, которые были "существенно переработаны" в третьих странах, в частности путем огранки и полировки.

США в марте прошлого года запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" попала в "черный список" - SDN list.