"Транснефть" готова экспортировать дополнительные объемы нефти через Приморье

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Железнодорожная станция "Грузовая" в Приморском крае (входит в структуру ПАО "Транснефть") готова к приему составов с нефтью с месторождений Западной Сибири, заявил вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов во время рабочего визита в Приморье в четверг.

"Станция "Грузовая" готова для приёма грузов" Мы ожидаем решения нефтяных компаний по организации транспортировки дополнительных объемов малосернистой нефти с использованием железнодорожной логистики в направлении порта Козьмино с месторождений Западной Сибири", - приводит слова Андронова пресс-служба ООО "Транснефть-Дальний Восток".

Специализированная станция "Грузовая" использовалась для транспортировки нефти с 2009 по 2014 годы, пока велось строительство и пусконаладочные мероприятия второй очереди магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-2).

С 2015 года специализированная железнодорожная станция была законсервирована.

Андронов уточнил, что транспортировать нефть по железной дороге планируется по маршруту от станции "Мегет" в Иркутской области до станции "Грузовая". Далее сырьё будет поступать в нефтепорт Козьмино (Приморский край) для направления на экспорт.

"Возобновление работы железнодорожной ст. Грузовая связано с востребованностью восточного направления экспорта нефти", - отмечается в сообщении "Транснефть-Дальний Восток".

Ранее сообщалось, что "Транснефть" в 2023 году рассчитывает перевалить через порт Козьмино не менее 40 млн тонн нефти, на уровне 2022 года.