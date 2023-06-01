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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Тарифы на транзит нефти через Украину с 1 июня увеличатся на 25%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Тарифы на транзит нефти по территории Украины с 1 июня повышаются на 25%.

Согласно данным на сайте "Транснефти", новые тарифы по нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии по договору с АО "Укртранснафта" составляют 17 евро за тонну по сравнению с 13,6 евро за тонну.

Прежние нормы действовали с 1 января 2023 года, когда были повышены на 18,3%.

Президент "Транснефти" Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия 24" в конце прошлого года сообщал, что поставки нефти в данном направлении в 2023 году ожидаются на уровне 2022 года. "Южная ветка "Дружбы", которая транспортирует нефть через территорию Украины в Словакию, Чехию и Венгрию, она остается в прежних объемах, поскольку для них сделаны исключения, и они будут потреблять те объемы, которые потребляли - порядка 12 млн тонн", - уточнял он.

Украина Транснефть Россия
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