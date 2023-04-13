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Brent подешевела до $87,01 за баррель после взлета котировок накануне

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно снижаются утром в четверг после подъема до многомесячных максимумов по итогам предыдущей сессии.

К 8:18 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,37%), до $87,01 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,72 (2%), до $87,33 за баррель, обновив максимум с января.

Майские фьючесы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,26 (0,31%), до $83 за баррель. За предыдущую сессию контракт контракт подорожал на $1,73 (2,1%), до $83,26 за баррель, что стало рекордом с 16 ноября прошлого года, пишет MarketWatch.

Поддержку нефтяным котировкам оказали данные о замедлении инфляции в США. Как стало известно в среду, потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте выросли на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года.

"Мы увидели более умеренное значение индекса CPI, что может означать отсутствие новых резких повышений процентных ставок в будущем, - сказал аналитик CFRA Research Стюарт Гликман. - То есть как минимум в плане спроса на нефтяном рынке прогноз немного улучшился".

Тем временем министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм накануне отметила, что администрация президента Джо Байдена планирует пополнить стратегический нефтяной резерв позднее в этом году, если цены будут этому благоприятствовать. В настоящее время Штаты продают нефть из двух из четырех стратегических хранилищ, добавила она.

Как сообщило Минэнерго, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 597 тысяч баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали снижения на 1,05 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 330 тысяч баррелей, дистиллятов - на 606 тысяч баррелей. Эксперты ожидали уменьшения резервов бензина на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 200 тысяч баррелей.

WTI Brent США Минэнерго
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