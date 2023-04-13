ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2023 г. на уровне 2,3 млн б/с

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - ОПЕК второй месяц подряд не меняет прогноз роста спроса на нефть в 2023 году, ожидая его на уровне 2,3 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете организации.

Оценка роста потребления в 2022 году также осталась почти неизменной - 2,5 млн б/с. Аналитики альянса лишь слегка скорректировали оценки спроса на нефть в 2022 и 2023 годах, понизив их на 10 тыс. б/с - до 99,57 млн б/с и 101,89 млн б/с соответственно. Корректировка не повлияла на прогноз альянса по росту спроса на нефть по итогам 2023 года - 2,3 млн б/с.

ОПЕК повысила прогноз потребления нефти в первом квартале 2023 года, но понизила в остальных трех: в I кв. 2023 г. прогноз повышен на 270 тыс. б/с - до 101,55 млн б/с, во II кв. оценка понижена на 70 тыс. б/с - до 100,7 млн б/с, в III кв. на 110 тыс. б/с - до 102,03 млн б/с, а в IV кв. на 120 тыс. б/с - до 103,27 млн б/с.

Как говорится в документе, были чуть понижены данные спроса на нефть в IV кв. 2022 года во всех странах ОЭСР, но, в то же время, повышены для стран Латинской Америки, Ближнего Востока, а также России.

Альянс также скорректировал потребление нефти в странах ОЭСР во всех кварталах 2023 года в сторону понижения, учтя ожидаемое снижение экономической активности в странах ОЭСР в Европе, Северной и Южной Америке. "С другой стороны, спрос на нефть в странах, не входящих в ОЭСР, был пересмотрен в сторону повышения в связи с более значительным, чем ожидалось, улучшением экономической активности в Китае после отмены политики нулевого распространения COVID-19, а также ожидаемыми дальнейшими улучшениями на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и других стран Европы", - сообщается в отчете.

По оценке ОПЕК, в первом квартале рост мирового спроса в годовом исчислении составил 2,1 млн б/с, преимущественно благодаря восстановлению потребления в Китае. Аналитики альянса прогнозируют, что во втором квартале рост спроса в Китае, поддерживаемый оживлением промышленной активности, в годовом исчислении вырастет на 1 млн б/с. Тем не менее, по оценке ОПЕК, этого недостаточно, чтобы нивелировать тенденцию к снижению объемов мирового потребления нефти НПЗ. Мировой спрос в нефтепереработке к марту заметно замедлился после постпандемического высокого уровня в 80,8 млн б/с в ноябре прошлого года.

"Начало капитальных ремонтов на НПЗ еще больше повлияло на потребление в последние месяцы: около 2,1 млн б/с выпало в феврале и 400 тыс. б/с - в марте. Хотя нефтеперерабатывающие заводы США недавно начали возобновлять работу, продолжающиеся забастовки во Франции и предстоящее пиковое техобслуживание НПЗ в Азии, вероятно, будут сдерживать потребление в ближайшие недели", - говорится в документе.

Предварительные данные за февраль 2023 года показывают, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР выросли на 14,1 млн баррелей - до 2,865 млрд барр. Это на 237 млн барр. выше, чем в то же время год назад, на 18 млн барр. выше, чем в среднем за последние пять лет, но на 54 млн барр. ниже среднего показателя за 2015-2019 годы. При этом запасы нефти в январе выросли на 20,9 млн барр. - до 1,434 млрд барр. (на 14 млн барр. ниже среднего показателя за 2015-2019 годы), а нефтепродуктов сократились на 6,8 млн барр., до 1,432 млрд барр. (на 40 млн барр. ниже среднего показателя за 2015-2019 годы).