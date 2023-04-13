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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Гостиницы впервые за долгое время обогнали офисы и склады по объему инвестиций в России

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Гостиничная недвижимость обогнала другие сегменты по объему инвестиций за первый квартал на волне крупных продаж, подсчитали в консалтинговой компании NF Group.

"Лидером по объему вложений впервые за долгое время оказался сегмент гостиничной/курортной недвижимости, на который пришлось 29% инвестиций или более 40 млрд рублей", - говорят аналитики компании.

По их данным, столь крупный объем был сгенерирован всего двумя крупными сделками.

В тройке лидеров по объему привлеченных средств оказалась складская недвижимость с долей в 12% и общим объемом вложений на уровне 16,1 млрд рублей, а также офисная недвижимость с долей в 11% и общим объемом инвестиций на уровне 14,6 млрд рублей.

В целом, по итогам трех месяцев общий объем вложений достиг 138,8 млрд руб., что на 25% больше, чем было зафиксировано годом ранее. Квартальный результат оказался рекордным за историю наблюдений.

В компании отмечают, что активность инвесторов оказалась крайне высокой на фоне череды продаж активов иностранных компаний и фондов, уходящих из России. Во-вторых, сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 7,5% и снижение инфляции в I квартале 2023 года до уровня 4-5% позитивно сказались на ожиданиях инвесторов от развития экономической ситуации в 2023 году. В свою очередь, доля иностранного капитала выросла до 5,4% против 1,8% годом ранее.

Стоит отметить снижение доли площадок под девелопмент - по итогам квартала показатель оказался на уровне в 43% против 62% годом ранее и 45% за весь 2022 год. На готовые объекты коммерческой недвижимости по итогам I квартала 2023 года совокупно пришлось 57% от всех инвестиций против 38% в I квартале 2022 года.

Аналитики добавили, что инвестиционные компании/частные инвесторы впервые за долгое время опередили девелоперов по объему вложений - их доля по итогам I квартала 2023 года составила 42% против 14% по результатам I квартала 2022 года. Доля девелоперов составила 40% против 71% годом ранее. Также 13% пришлось на конечных пользователей и еще 4% - на сделки с УК ЗПИФН.

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