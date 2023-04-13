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SoftBank продала акций Alibaba на $7,2 млрд в 2023 году

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Японская компания SoftBank в 2023 году продала акций китайского онлайн-гиганта Alibaba Group Holding на $7,2 млрд в рамках предоплаченных форвардных контрактов, пишет Financial Times.

В результате сделок доля SoftBank, в прошлом году продавшей акций Alibaba на рекордные $29 млрд, сократится до 3,8%. На конец июня 2022 года она составляла 23,7%, а на конец сентября должна была достигать 14,6%, сообщало агентство Bloomberg. Ранее она достигала 34%. Рыночная капитализация китайской компании составляет около $268 млрд.

Контракты предусматривают возможность обратного выкупа акций, однако в рамках предыдущих сделок его не происходило. Более 20 лет назад основатель SoftBank Масаёси Сон выплатил $20 млн за долю в Alibaba.

За последние 14 месяцев SoftBank продала 389 млн акций китайского онлайн-гиганта, выручив в среднем $92 за акцию, отмечает FT со ссылкой на документы, предоставленные исследовательской фирмой Washington Service. На пике котировки бумаг Alibaba достигали $317.

Сделки продиктованы повышением неопределенности деловой конъюнктуры, сообщает газета со ссылкой на заявление японской компании. "Мы укрепляем финансовую стабильность за счет наращивания доступной ликвидности через привлечение денежных средств", - пояснили в SoftBank.

Alibaba SoftBank Масаёси Сон Япония Китай
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