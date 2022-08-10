SoftBank продаст 9% акций Alibaba с прибылью в $34 млрд

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Японская инвестиционно-технологическая компания SoftBank Group Corp планирует отразить в отчетности за третий квартал доналоговую прибыль в размере более $34 млрд от продажи значительной доли бумаг китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd.

Совет директоров SoftBank в среду одобрил продажу около 242 млн американских депозитарных расписок Alibaba, после чего её доля в китайской компании снизится до 14,6% с 23,7% на конец июня, сообщает агентство Bloomberg.

Сделка пройдет в форме досрочного исполнения форвардных контрактов - то есть компания откажется от возможности на каком-то этапе вернуть право на бумаги Alibaba, относящиеся к данным форвардным контрактам. Во втором квартале SoftBank продала форвардные контракты на ADR Alibaba на сумму $10,5 млрд, и еще на $6,8 млрд с начала третьего квартала.

SoftBank надеется таким образом поправить свою балансовую ведомость после провального второго квартала, в котором основной инвестфонд компании, Vision Fund, получил убыток в размере 2,33 трлн иен ($17,32 млрд).

Накануне стало известно, что SoftBank продала все принадлежащие ей акции сервиса заказа такси и доставки еды Uber Technologies Inc.

Котировки акций SoftBank по итогам торгов в Японии в среду поднялись на 0,4%. С начала года капитализация компании снизилась на 2,2%, до 9,38 трлн иен.