Суд начал процедуру банкротства бывшего члена совета директоров Анталбанка Гундорова

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 10 апреля признал обоснованным заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о банкротстве бывшего члена совета директоров Анталбанка Сергея Гундорова.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, суд ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов 8,9 млрд рублей долга перед банком.

Наличие у Гундорова кредиторской задолженности перед банком подтверждается вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Москвы от 21 марта 2019 года, указывается в документе.

Финансовым управляющим экс-банкира суд утвердил Анну Афанасьеву.

Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил 20 сентября.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 23 марта признал обоснованным заявление Анталбанка в лице АСВ о банкротстве еще одного бывшего члена совета директоров этого кредитного учреждения – Джоила Бабба.

Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов сроком на шесть месяцев, включил в реестр кредиторов экс-банкира требование банка в размере 8,9 млрд рублей, а также утвердил финансовым управляющим Оксану Дровянникову.

Рассмотрение по существу дела в отношении Бабба суд назначил на 26 сентября.

Как следовало из заявления регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, "Лада-Кредит", Дорис банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум".

Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы в январе 2016 года по заявлению Банка России признал Анталбанк банкротом. Суд тогда открыл конкурсное производство в отношении банка и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

Анталбанк по итогам первого полугодия 2015 года занимал 181-е место по размеру активов и 142-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".