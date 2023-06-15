Суд запретил бывшему предправления Анталбанка Янчуку покидать Россию

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в конце мая по ходатайству финансового управляющего Евгении Дудиной запретил бывшему председателю правления Анталбанка Михаилу Янчуку выезд из России.

Как говорится в определении на сайте суда, запрет действует "до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве гражданина".

Арбитражный суд Москвы в августе 2021 года признал обоснованным заявление Анталбанка о банкротстве Янчука и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Долг перед банком в размере 8,9 млрд рублей был включен в реестр кредиторов экс-банкира. В декабре 2021 года суд признал Янчука несостоятельным (банкротом) и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. В апреле 2023 года в суд поступило ходатайство с просьбой временно запретить должнику выезд из страны.

"Установление временного ограничения на выезд гражданина-должника из Российской Федерации позволит не допустить расходование должником денежных средств, потенциально составляющих конкурсную массу должника, на приобретение виз, авиа/железнодорожных билетов, расходов на пребывание за пределами РФ, включая расходы на проживание в гостиницах/отелях", - говорится в определении суда.

В отношении бывшего президента Анталбанка Магомеда Мухиева и Янчука возбуждено 6 уголовных дел "по факту хищения денежных средств входящих в группу кредитных организаций под видом выдачи кредитов юридическим лицам", указано в определении.

Согласно ответу ПАО "Аэрофлот" должник и его супруга систематически в течение 2015 года выезжали за пределы Российской Федерации, отмечается в документе.

3 февраля 2022 года Арбитражный суд Москвы признал Мухиева банкротом и открыл в отношении него процедуру реализации имущества.

Мухиев зимой 2016 года был арестован по подозрению в хищении более 30 млрд рублей. Расследование хищений началось в конце декабря 2015 года, после того, как представители ЦБ сообщили МВД о массовых хищениях средств вкладчиков банка. В августе 2019 года Мухиев был приговорен к 11 годам лишения свободы.

По данным ЦБ, в России действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, "Лада-Кредит", Дорис банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум". Главной финансовой структурой группы был Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы в январе 2016 года по заявлению Банка России признал Анталбанк банкротом. Суд тогда открыл конкурсное производство в отношении банка и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

Анталбанк по итогам первого полугодия 2015 года занимал 181-е место по размеру активов и 142-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Лицензия у него была отозвана в сентябре 2015 года.