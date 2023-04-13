ВЭБ обеспечил доходность пенсионных накоплений по расширенному портфелю в I кв. в 8,62% годовых

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - ВЭБ.РФ, выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями граждан, обеспечил по итогам первого квартала 2023 года доходность по расширенному портфелю на уровне 8,62% в годовом выражении, говорится в сообщении госкорпорации.

По портфелю госбумаг доходность за этот же период составила 7,9%.

Доходы по расширенному портфелю составили 45 млрд руб., по портфелю госбумаг - превысили 807 млн руб.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в марте 2023 года замедлилась до 3,51% с 10,99% в феврале.

"Доходность для "молчунов" и тех клиентов СФР, кто выбрал портфель госбумаг ВЭБ.РФ, по итогам квартала более чем в два раза превышает инфляцию за период. Для будущих пенсионеров этот показатель - один из самых важных, их накопления прирастают", - сказал руководитель департамента доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, в I квартале доходы в основном обеспечили купонные выплаты по госбумагам и высоконадежным облигациям крупнейших российских компаний, а также поступления от размещения средств на денежном рынке. В результате по итогам января-марта 2023 года суммарная стоимость портфелей накоплений, с которыми работает ВЭБ.РФ, превысила 2,2 трлн руб.

На сегодняшний день ВЭБ.РФ управляет средствами около 39 млн будущих пенсионеров, в том числе так называемых молчунов, которые не выбрали для себя ни один из портфелей государственной управляющей компании или портфелей частных управляющих компаний и не передали свои накопления негосударственным пенсионным фондам. В управлении ВЭБ.РФ также находятся средства граждан, выбравших один из портфелей государственной управляющей компании.