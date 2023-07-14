ВЭБ обеспечил доходность пенсионных накоплений по расширенному портфелю в I полугодии в 8,8%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - ВЭБ.РФ, выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями граждан, обеспечил по итогам первого полугодия 2023 года доходность по расширенному портфелю на уровне 8,8% в годовом выражении, говорится в сообщении госкорпорации.

По портфелю госбумаг доходность за этот же период составила 7,84%.

Доходы по расширенному портфелю составили 92,4 млрд руб., по портфелю госбумаг - 1,62 млрд руб.

"Доходность от размещения средств будущих пенсий более чем в два раза превышает годовой показатель инфляции", - прокомментировал руководитель департамента доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов, слова которого приводятся в сообщении. Доходы по пенсионным портфелям в первом полугодии в основном были обеспечены процентными и купонными поступлениями по облигациям, а также операциями на денежном рынке, отметил он.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне ускорилась до 3,25% с 2,51% на конец мая. За первое полугодие 2023 года цены в РФ выросли на 2,76%.

На сегодняшний день ВЭБ.РФ управляет средствами около 38 млн будущих пенсионеров, в том числе так называемых молчунов, которые не выбрали для себя ни один из портфелей государственной управляющей компании или портфелей частных управляющих компаний и не передали свои накопления негосударственным пенсионным фондам. В управлении ВЭБ.РФ также находятся средства граждан, выбравших один из портфелей государственной управляющей компании.