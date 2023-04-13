CEO Fortum назвал условие прекращения импорта ядерного топлива из России

Концерн ищет другого поставщика

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Финский энергоконцерн Fortum работает над поиском замены ядерному топливу из России, рассматривается вариант с Westinghouse, сообщил CEO Fortum Маркус Раурамо на собрании акционеров компании.

"Для нас понятно, что мы не будем продолжать импорт ядерного топлива из России после истечения контракта или если будет введены санкции", - заявил он.

Раурамо напомнил, что сейчас у Fortum есть действующий контракт с "ТВЭЛ" (входит в ГК "Росатом") на поставку ядерного топлива для АЭС "Ловииса". Контракт действует до 2027-2030 годов, пока не закончится срок эксплуатации старых реакторов.

В ноябре 2022 года первый замглавы "Росатома" Кирилл Комаров говорил, что "ТВЭЛ" не столкнулся ни с какими серьезными отказами от своего топлива за рубежом. С начала 2022 года, по его словам, компания заключила 12 новых топливных контрактов на поставки разной урановой продукции с заказчиками из семи стран.

Десятилетний портфель заказов ТВЭЛ составляет сейчас почти $18,7 млрд, что на 4% больше уровня 2021 г., сообщала компания в конце 2022 года.

АО "ТВЭЛ" консолидирует все российские активы в сфере производства ядерного топлива, разделительно-сублиматного комплекса, а также производства газовых центрифуг и оборудования к ним. Единственным акционером компании является АО "Атомэнергопром".

Как сообщает сайт компании, компания "производит более трети потребляемой в мире обогащенной урановой продукции", ее поставки за рубеж осуществляет "Техснабэкспорт".