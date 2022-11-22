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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

"Росатом" не столкнулся с серьезными отказами от топливных контрактов

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" не столкнулась ни с какими серьезными отказами от ее топлива за рубежом, сообщил журналистам первый замглавы компании Кирилл Комаров.

"Мы слишком большой игрок на этом пространстве, чтобы так просто перестать хотеть с нами работать", - отметил он.

По его словам, даже в условиях запрета прямого авиасообщения самолеты из РФ "продолжают летать и привозить" топливо на европейские объекты. "Продолжаются отгрузки и в США, и везде по миру", - сказал он.

Несмотря на отсутствие ограничений на работу с "Росатомом" и его структурами, некоторые зарубежные проекты компании подверглись пересмотру. Самым громким стал отказ финской Fennovoima от строительства АЭС "Ханхикиви".

Что касается топливных контрактов, то еще весной 2022 г. шведская Vattenfall отказалась от запланированных поставок российского ядерного топлива для местных АЭС. ФРГ сообщала об отзыве инвестзаявки на создание СП по производству ядерного топлива в стране между "ТВЭЛ" и Framatome, а канадская Alpha Lithium приостановила сделку по продаже доли в литиевом проекте в Аргентине входящему в "Росатом" Uranium One Holding.

Росатом
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