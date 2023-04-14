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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Банки США продолжают сокращать привлечение средств у ФРС в рамках кредитных программ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американские банки привлекли в общей сложности $139,5 млрд в рамках двух кредитных программ Федеральной резервной системы (ФРС) за неделю, которая завершилась 12 апреля.

На предыдущей неделе объем составлял $149 млрд, еще неделей ранее - $154 млрд, согласно данным Федрезерва.

Пик заимствований - $300 млрд - был зафиксирован в середине марта, сразу после краха Silicon Valley Bank (SVB).

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Продолжающееся сокращение объема заимствований показывает, что спрос на ликвидность снижается или по крайней мере стабилизируется, отмечает Market Watch.

Согласно сообщению ФРС, объем заимствований в рамках обычной программы предоставления ликвидности за неделю по 12 апреля составил $67,6 млрд по сравнению с $69,7 млрд неделей ранее.

Кроме того, за прошедшую неделю банки привлекли $71,8 млрд в рамках экстренной программы Bank Term Funding Program (BTFP), запущенной Федрезервом вслед за крахом SVB. На предыдущей неделе объем составлял $79 млрд.

США ФРС
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