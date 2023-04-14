Банки США продолжают сокращать привлечение средств у ФРС в рамках кредитных программ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американские банки привлекли в общей сложности $139,5 млрд в рамках двух кредитных программ Федеральной резервной системы (ФРС) за неделю, которая завершилась 12 апреля.

На предыдущей неделе объем составлял $149 млрд, еще неделей ранее - $154 млрд, согласно данным Федрезерва.

Пик заимствований - $300 млрд - был зафиксирован в середине марта, сразу после краха Silicon Valley Bank (SVB).

Продолжающееся сокращение объема заимствований показывает, что спрос на ликвидность снижается или по крайней мере стабилизируется, отмечает Market Watch.

Согласно сообщению ФРС, объем заимствований в рамках обычной программы предоставления ликвидности за неделю по 12 апреля составил $67,6 млрд по сравнению с $69,7 млрд неделей ранее.

Кроме того, за прошедшую неделю банки привлекли $71,8 млрд в рамках экстренной программы Bank Term Funding Program (BTFP), запущенной Федрезервом вслед за крахом SVB. На предыдущей неделе объем составлял $79 млрд.