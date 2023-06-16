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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

Объем заимствований в рамках кредитных программ ФРС вырос 6-ю неделю подряд

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Американские банки привлекли $105,6 млрд в рамках двух кредитных программ Федеральной резервной системы за неделю, завершившуюся 14 июня. Объем заимствований вырос на $2,3 млрд по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Market Watch со ссылкой на Федрезерв.

Показатель увеличился по итогам шестой недели подряд, что говорит о сохранении некоторой напряженности в банковском секторе, отмечает издание.

За прошедшую неделю банки привлекли $101,9 млрд в рамках экстренной программы Bank Term Funding Program (BTFP), запущенной Федрезервом вслед за крахом Silicon Valley Bank. Неделей ранее заимствования составили $100,16 млрд.

Объем средств, привлеченных банками в рамках традиционной программы предоставления ликвидности ФРС, повысился до $3,7 млрд по сравнению с $3,1 млрд неделей ранее.

В марте этого года недельные объемы заимствований доходили до $164,8 млрд. До краха Silicon Valley Bank они составляли всего около $15 млрд.

ФРС Silicon Valley Bank США BTFP
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