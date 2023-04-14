Wells Fargo увеличил квартальную выручку на 17%, лучше прогнозов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших американских банков Wells Fargo & Co. в первом квартале увеличил чистую прибыль и выручку, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

В январе-марте 2023 года чистая прибыль банка составила $4,99 млрд, или $1,23 в расчете на акцию, по сравнению с $3,79 млрд, или $0,91 на акцию, годом ранее.

Выручка Wells Fargo увеличилась на 17%, до $20,73 млрд с $17,73 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,13 на акцию при выручке в $20,09 млрд.

Чистый процентный доход банка в отчетном квартале подскочил на 45% - до $13,33 млрд при прогнозе в $13,06 млрд, непроцентные доходы сократились на 13%, до $7,39 млрд.

Отчисления на покрытие возможных кредитных убытков составили $1,21 млрд против $957 млн годом ранее.

Выручка подразделения Wells Fargo в сфере обслуживания частных лиц и малого бизнеса в минувшем квартале увеличилась на 28%, до $6,49 млрд.

Доход от ипотечного кредитования упал на 42%, от автокредитования - на 12%. Выручка в сфере потребительского кредитования повысилась на 9%, в сегменте кредитных карт - на 3%.

Подразделение Wells Fargo по обслуживанию коммерческих организаций увеличило выручку на 73%, до $2,16 млрд.

Доход в сфере корпоративно-инвестиционных банковских услуг вырос на 41%, до $4,9 млрд. Выручка от операций с активами с фиксированной доходностью повысилась на 47%, до $1,29 млрд, от операций с акциями - на 64%, до $437 млн.

Подразделение в сфере управления инвестициями, в том числе активами состоятельных клиентов, сократило выручку на 2%, до $3,68 млрд. Объем активов клиентов под управлением банка сократился на 7%, до $1,93 трлн.

В первом квартале Wells Fargo выкупил собственные акции на общую сумму $4 млрд.

Акции Wells Fargo растут в цене 3,2% в ходе предварительных торгов в пятницу. За последние 12 месяцев капитализация банка снизилась на 14,4%, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 5,6%.