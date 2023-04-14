JPMorgan увеличил чистую квартальную прибыль в 1,5 раза

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк США по объему активов, увеличил чистую прибыль в первом квартале 2023 года в 1,5 раза, выручку - на 25%.

Чистая прибыль банка в январе-марте составила $12,62 млрд против $8,28 млрд годом ранее.

Прибыль в расчете на акцию выросла до $4,1 с $2,63 годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $3,41 на акцию.

Квартальная выручка JPMorgan увеличилась до $38,35 млрд с $30,72 млрд. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $36,13 млрд.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале подскочил на 49%, до $20,8 млрд. Непроцентные доходы увеличились на 5% - до $18,5 млрд.

"Американская экономика в целом продолжает оставаться здоровой - потребители по-прежнему тратят деньги, а бизнес находится в хорошей форме, - заявил через пресс-службу главный исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон. - Однако проблемы, которые мы наблюдали последний год, остаются на горизонте, и паника в банковском секторе усугубила риски".

Выручка розничного подразделения (CCB) JPMorgan в первом квартале выросла на 35% - до $14,46 млрд, чистая прибыль подскочила в 1,8 раза, до $5,24 млрд.

Выручка корпоративно-инвестиционного банка (CIB) не изменилась, оставшись на уровне $13,6 млрд, чистая прибыль повысилась на 1%, составив $4,42 млрд. Выручка от операций с активами с фиксированной доходностью осталась на уровне $5,7 млрд, с акциями - уменьшилась на 12%, до $2,7 млрд.

Подразделение, занимающееся банковским обслуживанием коммерческих организаций, зафиксировало прирост выручки на 46%, до $3,5 млрд, чистой прибыли - на 58%, до $1,35 млрд.

Доход JPMorgan в сфере управления активами увеличился на 11% - до $4,78 млрд, чистая прибыль - на 36%, до $1,37 млрд. Объем активов под управлением банка вырос на 2% - до $3 трлн.

Акции JPMorgan прибавляют в цене 5,6% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость опустилась на 3,8%.

JPMorgan Chase был основан свыше 200 лет назад, является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и услуг доверительного управления. Штат насчитывает более 250 тыс. человек.