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Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,2%

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,2%
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ улучшило ожидания по динамике российской экономики в 2023 году, прогнозирует ее рост на 1,2% (предыдущий прогноз от сентября 2022 года предусматривал снижение на 0,8%).

"Экономика продолжает восстанавливаться. Мы оцениваем темп роста ВВП в этом году на уровне 1,2%", - заявил глава экономического ведомства Максим Решетников в ходе выступления на совместной коллегии Минэкономразвития и Минфина в пятницу.

По его словам, к 2026 году рост экономики ускорится почти до 3% в год. "Главным образом - за счет восстановления потребительского спроса", - отметил министр.

Банк России 10 февраля уже улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году: новый интервал от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по предыдущему, октябрьскому прогнозу. В 2024 году ЦБ прогнозирует рост российской экономики в широком интервале от 0,5% до 2,5%, в 2025 году - рост в интервале 1,5-2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по динамике ВВП РФ в 2023 году более пессимистичный, чем официальные прогнозы, и предполагает снижение на 1% с ростом на 1,3% в 2024 году.

Максим Решетников Минэкономразвития РФ
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