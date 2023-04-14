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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Клиенты "Открытие Инвестиций" с 28 апреля не смогут купить недружественные валюты

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Брокерская компания "Открытие Инвестиции" сообщила, что планирует с 28 апреля ввести запрет для своих клиентов на покупку валют недружественных стран на биржевом и внебиржевом рынках.

Кроме того, планируется запретить зачисление таких валют на брокерские счета и продажу ценных бумаг за недружественную валюту при наличии альтернативной валюты расчетов.

Также будут недоступны операции по зачислению и выводу со счетов швейцарских франков, сингапурских долларов, японских иен, гонконгских долларов и казахстанских тенге.

Такие изменения объясняются необходимостью минимизировать риски, связанные с проведением расчетов и исполнением обязательств перед клиентами и контрагентами.

По предписанию Банка России, с 1 января 2023 года брокеры должны приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.

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