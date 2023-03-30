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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

ЦБ продлил до октября ограничения на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Банк России еще на шесть месяцев ограничил обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков.

Российские депозитарии после 1 апреля продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими ценными бумагами на биржевом рынке. При этом право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется.

Эти ограничения не касаются ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории России.

ЦБ РФ
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