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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

В Думу внесен законопроект, которым дисконт Urals к Brent вводится в расчет НДД и экспортной пошлины

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Минфин внес в Госдуму законопроект, предполагающий установление дисконта цены российской нефти Urals к бенчмарку Brent в расчет налога на добавленный доход (НДД), а также экспортной пошлины, по аналогии с ранее введенным дисконтом в расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и обратного акциза на нефть.

Так, коэффициент, определяющий дисконт в расчете НДД, устанавливается с 1 июня по декабрь 2023 года.

Как следует из текста поправок, внесенных в нижнюю палату парламента, для расчета экспортной пошлины на июнь будет использоваться цена нефти Urals на уровне не меньше Brent минус $28 за баррель ($204,4 за т) в период мониторинга с 15 апреля по 14 мая 2023 года, а на июль и далее - не меньше Brent минус $25 за баррель ($182,5 за т) в период мониторинга с 15 мая по 14 июня 2023 года. Пошлина на нефть на предстоящий месяц рассчитывается на основе данных за предыдущий месяц.

Ранее были внесены поправки в Налоговый кодекс, согласно которым в расчете НДПИ и обратного акциза на нефть с 1 апреля применяется цена нефти Brent, уменьшенная в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель.

Новыми поправками уточняется перенос базовой цены на нефть из Бюджетного в Налоговый кодекс в расчете налоговых вычетов по НДПИ при добыче на Приобском месторождении "Роснефти", Приобском и Новопортовском месторождениях "Газпром нефти", Ромашкинском месторождении "Татнефти". Вычет будет применяться, если с ноября по декабрь 2022 года цена на нефть превысит $44,16 за баррель, с января по май - $45,04 за баррель. С января 2024 года предполагается ежегодная индексация на 2%.

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