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Brent подешевела до $85,66 за баррель

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться вечером в понедельник. Трейдеры оценивают опубликованные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI) данные об объемах экспорта и добычи более чем в 60 странах и ожидают публикации статистики по динамике промпроизводства и ВВП Китая.

К 18:06 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,65 (0,75%) - до $85,66 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к это время дешевели на на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,65 (0,79%) - до $81,78 за баррель.

По данным JODI, добыча нефти в Саудовской Аравии в феврале составила 10,45 млн б/с против 10,453 млн б/с месяцем ранее. В годовом выражении показатель повысился на 2,2%. Объем экспортных поставок составил 7,455 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,658 млн б/с в январе и на 2% превысил показатель февраля прошлого года.

По предварительным оценкам, США в феврале увеличили добычу нефти на 9,1% - до 13,598 млн б/с по сравнению с 12,462 млн б/с месяцем ранее. За год показатель взлетел на 20,2%. Экспорт американской нефти, по расчетам JODI, в позапрошлом месяце составлял 4,595 млн б/с против 3,514 млн б/с в январе (скачок на 30,8%) и 3,309 млн б/с в феврале 2022 года (подъем на 38,9%).

Во вторник Китай обнародует данные о ВВП за первый квартал и данные о промышленном производстве, включая нефтепереработку, за март. Рынок ожидает рост экономики на уровне 3,9% в годовом выражении.

Brent WTI Китай Саудовская Аравия JODI
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