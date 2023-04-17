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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Для АПК расширили возможности заключения специальных инвестконтрактов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило возможности заключения специальных инвестиционных контрактов в сфере АПК и сельхозмашиностроения.

"Мы дополняем перечень российских научных организаций, которые предоставляют инвесторам оценку уровня применяемых технологий, их актуальности и конкурентоспособности. Теперь в него войдут 10 структур из сферы пищевого и сельскохозяйственного машиностроения, а также биотехнологий", - заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, их экспертная оценка поможет ускорить выпуск такой востребованной в отрасли продукции как масла, различные биодобавки, промышленные кислоты, глицерин, ветеринарные вакцины, разлагаемый биопластик для упаковки.

"Рассчитываем, что эти меры будут способствовать активному внедрению высокотехнологичных решений в агропроме, результатом чего станет наращивание объемов продовольствия как для российского рынка, так и на экспорт. Повысится также привлекательность инвестиций в наш агропромышленный комплекс", - подчеркнул Мишустин.

В рамках механизма СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовать инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии для освоения на ее основе серийного производства промышленной продукции на территории РФ. Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов.

Минсельхоз АПК Михаил Мишустин
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