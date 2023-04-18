Госдума продлила работу контрактов СПИК в автопроме до 2024 года

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который продлевает до 31 декабря 2023 года срок действия специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в области автомобильной промышленности.

Законопроект № 293482-8 в феврале внесло в парламент правительство.

"В связи с недружественными действиями, осуществляемыми рядом иностранных государств, предприятия автомобильной промышленности, заключившие специальный инвестиционный контракт, столкнулись с условиями, не позволяющими в полной мере исполнить обязательства по освоению критических технологических операций и достижению соответствующего уровня локализации продукции, исчисляемого в баллах, к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта", - говорится в пояснительной записке к принятому закону.

"Главная цель остается прежней - необходимо выйти на те показатели, в том числе и по локализации, которые были прописаны в СПИКах. В текущих условиях предприятиям автопрома предстоит провести, конечно, и огромную дополнительную работу - освоить критически важные технологии, наладить выпуск комплектующих, найти поставщиков в России и привлечь новых партнеров из дружественных стран", - объяснял ранее необходимость принятия закона премьер-министр Михаил Мишустин.

Продлить действие СПИКов для автопрома до конца 2023 года в августе предложил Минпромторг. В министерстве указывали на сложности, с которыми столкнулись предприятия отрасли из-за санкций, и невозможность исполнить обязательства по контрактам в срок.

Механизм СПИКа гарантирует неизменность условий (в том числе, налоговых) реализации проектов взамен на инвестиции в организацию серийного промпроизводства с определенными параметрами. Специнвестконтракты на десятилетний срок (СПИК 1.0) были заключены ранее всеми основными российскими автопроизводителями.