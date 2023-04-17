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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:20

Оборот СПбМТСБ в I квартале снизился на 10,6% до 308 млрд рублей

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Оборот по всем секциям Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в январе-марте 2023 года составил 308,182 млрд рублей, что на 10,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщила биржа.

"За отчетный период на СПбМТСБ отмечен рост количества участников торгов и их клиентов до 5,6 тыс. (по сравнению с чуть более 4 тыс. годом ранее), объема торгов по нефтепродуктам (+5,7% к аналогичному периоду 2022 года), нефти (+673,6% раз) и природному газу (+97,6%). Увеличилось количество зарегистрированных внебиржевых договоров по нефтепродуктам (+10,8% к аналогичному периоду 2022г), природному газу (+178,3%) и углю (+5,6%)", - говорится в пресс-релизе.

Биржа отмечает, что на ее площадке продолжается масштабирование торгов на новые сегменты отечественного товарного рынка – в феврале проведены первые сделки с энергетическим углем с пересчетом цены по качеству. Кроме того, биржа запустила новый информационный сервис – предоставление консолидированных прогнозов.

СПбМТСБ
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