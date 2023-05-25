Объем торгов газом на СПбМТСБ достиг 2,5-летнего максимума

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с поставкой в июне составил 846,2 млн куб. м, что является максимальным значением за последние два с половиной года.

Согласно данным биржи, больший объем газа на суточных торгах был реализован в ноябре 2020 года с поставкой на декабрь (1,152 млрд "кубов").

Год назад на месячной сессии с поставкой на июнь 2022 года объем продаж был в девять раз меньше (90 млн кубометров).

При этом цена газа на июньской сессии выросла на 7% по отношению к торгам месячной давности, отыграв часть ценового обвала прошлой торговой сессии. Даже при текущем росте цен биржевой газ является более выгодным по цене для широкого круга потребителей Урала и Поволжья по отношению к регулируемой цене "Газпрома".

Кроме того, очень активно идет торговля на торгах с поставкой на сутки. В первой половине месяца в день продавалось около 15 млн кубометров, а во второй - свыше 18 млн кубометров.

С учетом сессий с начала мая общий объем торгов в 2023 году приближается к 4,5 млрд куб. м, значительно перекрывая обороты 2022 года. Регуляторы и биржа неоднократно отмечали, что рост оборотов связан прежде всего с активностью независимых производителей газа.

В 2022 году объем торгов снизился до 5,7 млрд куб. м; максимальный годовой оборот был зафиксирован в 2017 году - более 20 млрд кубометров.